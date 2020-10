Scholieren van zeventien jaar of jonger kunnen op vrijdag 16 oktober gratis naar de bioscoop om de documentaire I Am Greta, over het leven van klimaatactivist Greta Thunberg, te zien. Dat heeft de organisatie Fridays For Future Nederland maandag bekendgemaakt op de website.

Fridays For Future heeft de actie opgezet met filmdistributeur Periscoop Film. Het nieuws is bekendgemaakt op de eerste Klimaatdag. Het doel van de actie is om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met I Am Greta.

De documentaire volgt Thunbergs ontwikkeling tot de wereldwijd bekende klimaatactivist die ze nu is - van de eerste schoolstakingen bij het Zweedse parlement op vrijdag tot de zeiltocht die haar in 2019 naar de Verenigde Naties-conferentie in New York bracht, waar ze over het klimaat sprak.

Scholieren kunnen de film zien in bioscopen in Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam.

I Am Greta is - op de voorvertoning voor scholieren na - vanaf 22 oktober in de bioscoop te zien.