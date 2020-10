Robert De Niro heeft met zijn film The War with Grandpa ervoor gezorgd dat de actiethriller Tenet na vijf weken niet meer de nummer één positie heeft in de Amerikaanse bioscopen. Dat blijkt uit resultaten gepubliceerd op Box Office Mojo.

The War with Grandpa, een van de weinige filmreleases die wel in de Amerikaanse bioscopen is uitgekomen, wist in het eerste weekend 3,6 miljoen dollar (zo'n 3 miljoen euro) in het laatje te brengen. De film werd matig tot goed ontvangen door de Amerikaanse pers.

Tenet daalde daarentegen 22 procent ten opzichte van vorige week en bracht 2,1 miljoen dollar op. De langverwachte blockbuster van Christopher Nolan heeft na zes weken nu 48 miljoen dollar opgebracht in de Verenigde Staten. Dat is volgens analisten een teleurstellende score, die ertoe heeft geleid dat grote releases als Black Widow, No Time to Die en Dune (nog langer) uitgesteld zijn.

Nog altijd zijn in een groot deel van de VS de bioscopen dicht of mogen ze maar een beperkt aantal bezoekers toelaten. Cineworld, een van de grootste bioscoopexploitanten ter wereld, besloot zelfs al zijn vestigingen in het land te sluiten.