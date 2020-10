Carmen Sevillas zoon Augusto ontkent dat zijn moeder is overleden. Spaanse media meldden na berichtgeving van El Nacional dat de actrice op 89-jarige leeftijd was overleden, maar volgens de familie gaat het om nep nieuws.

El Nacional plaatste het nieuws op basis van een tweet van sportjournalist Iñaki Cano, die meldde dat de actrice was overleden. Zoon Augusto reageert verbaasd. "Mijn moeder leeft nog. Ik snap niet waar dit nieuws vandaan komt", vertelt hij aan de Spaanse krant La Razon.

Ook Monco Ferrer, een vriend van de actrice, ontkent dat ze is overleden. "Ze is nog in leven. Ik snap niet waarom mensen zulke kwetsende dingen verzinnen. Ik heb gebeld met het verzorgingshuis waar ze woont en zij hebben me gerustgesteld."

In 2012 werd er vastgesteld dat Sevilla aan Alzheimer leidt. De gevolgen van de ziekte werden gedurende de jaren erger, waardoor de Spaanse sinds 2015 niet meer thuis woont, maar in een verzorgingshuis.

De actrice was vooral in de jaren vijftig, zestig en zeventig veelvuldig te zien in Spaanse films. Ook speelde Sevilla in 1972 de rol van Octavia in de film Antony and Cleopatra, met Charlton Heston in de mannelijke titelrol.

Rectificatie: Eerder viel hier te lezen dat Carmen Sevilla op 89-jarige leeftijd was overleden, op basis van berichtgeving van El Nacional. Haar familie ontkent dit nu.