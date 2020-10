Cary Joji Fukunaga gaat de opvolger van de series Band of Brothers en The Pacific regisseren, meldt NME vrijdag. De serie, die op Apple TV+ te zien zal zijn, heeft als titel Masters of the Air en wordt geproduceerd door Steven Spielberg en Tom Hanks, die in 2001 ook Band of Brothers voor hun rekening namen.

Fukunaga zal de eerste drie afleveringen van de serie regisseren.

Het is voor de regisseur de eerste uitstap naar televisie sinds hij een Emmy won voor het eerste seizoen van True Detective in 2014, gevolgd door Maniac in 2018.

Masters of the Air bestaat uit tien afleveringen en gaat over de waargebeurde verhalen van de bemanning van Amerikaanse bommenwerpers die in de Tweede Wereldoorlog over Duitsland vlogen.

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Donald L. Miller. Het script komt van John Orloff, die ook al als scriptschrijver betrokken was bij Band of Brothers.

Band of Brothers werd vanaf 2001 uitgezonden door HBO, met Homeland- en Billions-acteur Damian Lewis als een van de hoofdrolspelers. De serie won diverse Emmy's en een Golden Globe. Ook opvolger The Pacific viel goed in de smaak bij het publiek.

De opnamen van Masters of the Air zullen naar verwachting in maart in Londen beginnen. Het is nog niet bekend wanneer de serie op Apple TV+ te zien is.