Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week de nieuwe Bad Boys-film en de nieuwe Netflix-horrorfilm The Haunting of Bly Manor.

Series

The Haunting of Bly Manor

The Haunting of Bly Manor is de opvolger van, maar geen direct vervolg op, de Netflix-horrorhit The Haunting of Hill House. Het verhaal van deze miniserie focust zich opnieuw op een vervloekt spookhuis, dat wordt bevolkt door nieuwe personages, die gedeeltelijk door de oude Hill House-cast worden gespeeld.

To the Lake

Het Russische To The Lake is een postapocalyptische thrillerserie die zich afspeelt in Moskou, waar een virus hevig om zich heen slaat. De serie volgt onder meer een gezin dat zich te midden van al deze chaos staande probeert te houden.

87 Trailer van het eerste seizoen van To the Lake

Glow Up: Britain's Next Make-Up Star

Tien visagisten gaan de strijd met elkaar aan in de BBC-realitycompetitie Glow Up. Onder leiding van presentatrice Stacey Dooley moeten de kandidaten uiteenlopende uitdagingen volbrengen.

Fast & Furious Spy Racers (seizoen 2)

Er staan weer nieuwe afleveringen van de Fast & Furious-animatieserie Spy Racers klaar. Hierin volgen we de tienerchauffeur Tony Toretto, het neefje van Fast & Furious-legende Dom, en zijn vrienden, die door de overheid worden ingezet als undercoverspionnen.

Deaf U

In de realityserie Deaf U volgen we een hechte groep slechthorende en dove studenten. Verliefdheid, relatietherapie, het leven op een universiteit: het komt allemaal voorbij.

Films

Hubie Halloween

Hubie Halloween is met veel platte grappen weer een typische Adam Sandler-film. "Hij trekt een gekke bek, doet een raar stemmetje, maakt de flauwste poep- en piesgrappen en al zijn vrienden hebben een rolletje", aldus Superguide. In deze film speelt hij een dorpsgek die probeert het volledig uit de hand gelopen Halloween te redden.

Bad Boys for Life

De Belgische regisseurs Adil El Arbi en Billal Fallah bliezen de Bad Boys-franchise nieuw leven in. Bad Boys for Life, met uiteraard Will Smith en Martin Lawrence als agenten Mike Lowrey en Marcus Burnett, was een enorme hit. Marcus wil eigenlijk vooral genieten van zijn pensioen, maar moet noodgedwongen weer aan de slag wanneer de mysterieuze huurmoordenaar Armando Armas het op Mike heeft gemunt.

Fifty Shades Darker

In deze film uit 2017 - het tweede deel uit de erotische Fifty Shades-filmreeks - wil Anastasia Steele (Dakota Johnson) een nieuwe start maken, maar dat laat Christian Grey (Jamie Dornan) niet zomaar gebeuren. Hij probeert haar over te halen hun relatie een nieuwe kans te geven. Terwijl het koppel werkt aan het herwinnen van elkaars vertrouwen, duiken er duistere figuren uit Christians verleden op, die vastbesloten zijn om zijn leven te ruïneren.

Bekijk de trailer van 'Fifty shades darker'

The Forty-Year-Old Version

Toneelschrijfster Radha (gespeeld door Radha Blank, die de film ook schreef en regisseerde) is haar hoogtijdagen ver voorbij. Na verschillende tegenslagen gooit ze het even over een hele andere boeg: ze duikt de hiphop in. Als rapper vindt ze wél inspiratie en voldoening en kan ze eindelijk echt haar ei kwijt.

Documentaires

David Attenborough: A Life on Our Planet

In David Attenborough: A Life on Our Planet komt de legendarische Britse bioloog met een hoopvolle boodschap voor de toekomstige generatie. Hij neemt ons mee in zijn eigen, zeer rijke geschiedenis en vertelt wat we nu kunnen doen om klimaatverandering en verwoesting van natuur tegen te gaan.

Benieuwd naar wat je de komende tijd nog meer kan verwachten? Deze nieuwe films en series komen in oktober naar Netflix.