Linda de Mol en Peter Paul Muller zijn in de film Alles op Tafel weer als koppel te zien. Dat maakten De Mol en Lies Visschedijk vrijdag bekend in het praatprogramma De Vooravond.

De Mol en Muller speelden eerder als Cheryl en Martin Morero een koppel in Gooische Vrouwen.

In Alles op Tafel speelt een groep vrienden een spel waarbij alle binnenkomende berichten op ieders telefoon met elkaar gedeeld moeten worden. De overige hoofdrollen worden vertolkt door Ramsey Nasr, Eva Crutzen, Waldemar Torenstra en Diederik Ebbinge.

De regie is in handen van Will Koopman, die ook April, May en June en Gooische Vrouwen regisseerde. Alles op Tafel is een remake van de geprezen Italiaanse film Perfetti sconosciuti. De opnames gaan half oktober van start.