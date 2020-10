Angelina Jolie en Christoph Waltz zijn in gesprek met productiemaatschappij STX Films voor de boekverfilming van Every Note Played. Dat meldt Variety vrijdag.

De productiemaatschappij heeft de rechten van het boek bemachtigd en zou momenteel in onderhandeling zijn met de twee acteurs.

Jolie zal de rol gaan spelen van Karina, de ex-vrouw van de succesvole pianist Richard (Waltz). Wanneer de pianist gediagnostiseerd wordt met de spierziekte ALS, gaat zijn carrière bergafwaarts en neemt Karina de zorg over haar ex-man op zich.

Michael Sucsy, de regisseur van 13 Reasons Why en The Vow, gaat naar verluidt de film regisseren. Wanneer de film precies uit zal komen, is nog niet bekend.

Every Note Played is geschreven door Lisa Genova en kwam uit in 2018. De auteur schreef ook Still Alice, dat in 2014 werd verfilmd met Julianne Moore in de hoofdrol.