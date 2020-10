De Ierse acteur Ruairi O'Connor speelt rock-'n-rollicoon Buddy Holly in een film over de in 1959 overleden Amerikaanse muzikant, zo maakt producent Rick French vrijdag bekend.

Holly stond in de jaren vijftig aan de basis van rock-'n-roll en werd pas postuum wereldberoemd als pionier in het muziekgenre. Hij overleed in 1959 op 22-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk in Clear Lake in de Amerikaanse staat Iowa.

O'Connor, die eerder in de historische dramaserie The Spanish Princess speelde, werd voor de rol geselecteerd na een zoektocht van bijna een half jaar.

De film Clear Lake vertelt het verhaal van Holly en andere beroemde muzikanten die aan het einde van de jaren vijftig rock-'n'-roll bedachten, terwijl ze ook invloed uitoefenden op het ontstaan van gelijke burgerrechten in de Verenigde Staten.

De productie van de film gaat in het voorjaar van 2021 van start. Het is nog niet duidelijk wanneer Clear Lake wordt uitgebracht.

Ruairi O'Connor in The Spanish Princess. (foto: ANP)