De Pixar-film Soul zal direct op streamingdienst Disney+ te zien zijn in plaats van in de bioscoop, meldt de animatiestudio op Twitter. Dit komt doordat de maatregelen omtrent het coronavirus ertoe hebben geleid dat bioscopen wereldwijd dicht zijn.

De geanimeerde familiefilm wordt op 25 december op de streamingdienst gelanceerd. Op internationale markten waar Disney+ niet beschikbaar is, zal Soul in de bioscoop worden uitgebracht op een nog nader te bepalen datum.

Aanvankelijk zou Soul al in juni in de Amerikaanse bioscopen in première gaan, maar dit werd door de coronapandemie uitgesteld.

Soul gaat over een muziekleraar (stem van Jamie Foxx) die ervan droomt jazzmuzikant te worden. Vlak voor hij zijn eerste grote optreden heeft, krijgt hij een ongeluk waardoor zijn ziel wordt gescheiden van zijn lichaam. Hij komt in een tussenwereld terecht en moet terug zien te keren naar aarde voor het te laat is.

De film wordt geregisseerd door Pete Docter, de maker van de succesvolle animatiefilms Up en Inside Out.