Benedict Cumberbatch zal opnieuw de rol van superheld Doctor Strange op zich nemen. De acteur gaat de cast van Spider-Man 3 versterken, meldt Deadline donderdag. Tom Holland speelt wederom de titelrol en Jon Watts regisseert de superheldenfilm.

Cumberbatch speelde de rol al in Doctor Strange en Avengers: Infinity War. Volgens bronnen zal hij eerst de nieuwe Spider-Man-film opnemen om zich vervolgens voor te bereiden op de opnames van Doctor Strange in the Multiverse of Madness, het vervolg op de film uit 2016.

Doctor Strange vervult in de derde Spider-Man-film de rol van mentor voor Peter Parker, eenzelfde soort rol die Tony Stark (Robert Downey jr.) bekleedt in de eerste film.

De opnames van de derde en nog titelloze Spider-Man-film zijn al van start gegaan. De film zou in 2021 moeten verschijnen.

In de Spider-Man-reeks verschenen eerder Spider-Man: Homecoming (2017) en Spider-Man: Far From Home (2019).