De psychologische thriller Instinct, geregisseerd door Halina Reijn, maakt dit jaar kans op de prijs voor beste Europese speelfilmdebuut. Dat maakt de European Film Academy donderdag bekend.

"Wij knallen uit elkaar van trots en bizarre dankbaarheid", schrijft Reijn donderdag in een reactie op Instagram. Haar regiedebuut neemt het in december onder meer op tegen het Franse Gagarine, dat eerder dit jaar bij de selectie van het Filmfestival van Cannes zat.

Ook het Frans-Belgische Jumbo en het Italiaanse Sole zitten bij de nominaties. De laatste twee kandidaten, Full Moon en Isaac, komen uit respectievelijk Bosnië en Herzegovina en Litouwen.

In Instinct speelt Carice van Houten een psychiater die aan een nieuwe baan begint in een tbs-kliniek en intussen niets over haar verleden los wil laten. Ze onderzoekt een geslepen patiënt, gespeeld door Marwan Kenzari, die probeert om een machtsspelletje in gang te zetten.

De thriller kreeg in 2019 een wereldpremière op het Zwitserse Locarno Film Festival en werd daarna nog voor uiteenlopende andere festivals geselecteerd. Van Houten en Kenzari kregen onlangs beiden een Gouden Kalf-nominatie voor hun rollen. Ook het scenario van Instinct maakte kans op die prijs.