Coyote Ugly krijgt mogelijk een vervolg in de vorm van een nieuwe film of een serie. Volgens Tyra Banks, die Zoe speelde in de film uit 2000, is de cast in gesprek over een reünie.

In de talkshow van Kelly Clarkson vertelde Banks dat ze diezelfde dag eigenlijk een belletje had moeten plegen over de film of serie, nadat Clarkson zei groot fan te zijn van de film over de nachtclub Coyote Ugly.

"Ik had vandaag met Maria Bello, een van de sterren uit de film, moeten bellen over een vervolg", aldus Banks, die vervolgens de hoop uitsprak dat Bello meekeek en dat het gesprek later nog voortgezet kon worden.

Tijdens het interview liet het 46-jarige model verder weinig los over een mogelijk vervolg, maar vertelde ze wel over haar auditie voor de film destijds. "Ze hadden drie nummers klaarstaan en vroegen mij er één uit te kiezen en te dansen. Ik koos Kiss van Prince en begon te dansen. Ze hadden het over een paar seconden, maar zetten het nummer niet uit en zo kwam het dat ik het hele nummer uit danste."

"Terwijl ik daar totaal buiten adem stond uit te hijgen, begonnen ze te lachen. 'Sorry, maar we vonden het zo heerlijk je zo zien te dansen dat we de muziek maar aan lieten.' Ik was best wel boos, tot ik de rol kreeg."

Coyote Ugly kwam in 2000 uit en gaat over Violet (gespeeld door Piper Perabo) die naar New York verhuist om aan haar zangcarrière te werken. Om geld te verdienen, gaat ze in een nachtclub werken: Coyote Ugly.