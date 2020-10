Om voor een Oscar in aanmerking te komen, mogen films dit jaar ook door drive-inbioscopen zijn vertoond. Dat heeft organisator The Academy woensdag bekendgemaakt.

Normaliter moeten films voor de deadline in ieder geval zeven dagen te zien zijn geweest in bioscopen in Los Angeles, New York, San Francisco, Chicago, Miami of Atlanta. In een van die grote Amerikaanse steden moeten ze ook minimaal drie keer per dag zijn vertoond, waarvan in ieder geval een keer tussen 18.00 en 22.00 uur.

In de eerste drie genoemde steden zijn de bioscopen vanwege de coronacrisis nog niet open, maar er worden wel veel tijdelijke drive-inbioscopen opgezet, waar liefhebbers vanuit hun auto naar een film kunnen kijken. The Academy beschouwt dergelijke vertoningen dit jaar ook als officiële filmvertoningen. De films hoeven ook slechts een keer per dag te zijn vertoond. De drive-inbioscopen zijn in de regel buiten en dus op de donkere avonduren aangewezen.

Eerder maakte The Academy bekend dat films die eigenlijk in de bioscoop zouden uitkomen, maar alleen on demand zijn uitgebracht, kunnen meedingen naar de prestigieuze prijzen. Alle uitzonderingen zijn tijdelijk en gelden vanwege de uitbraak van COVID-19 en de impact daarvan op de film- en bioscoopbranche.

In juni werd bekend dat de 93e editie van de prijsuitreiking is verplaatst van 28 februari naar 23 april 2021. In april kondigde de organisatie van de Amerikaanse filmprijzen aan de selectieprocedure om dezelfde reden tijdelijk te versoepelen.