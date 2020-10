Aaron Sorkin en Scott Rudin, de scenarioschrijver en producent van The Social Network, denken aan een mogelijk vervolg op de film uit 2010. In de film zouden ze graag "de donkere kant" van Facebook willen belichten, vertelt Sorkin woensdag in de podcast Happy.Sad.Confused.

"Scott en ik willen het zien", zegt Sorkin. "Mensen vragen ernaar. We hebben de donkere kant van Facebook ontdekt."

De scenarioschrijver las recentelijk het boek Zucked, waarin door auteur Roger McNamee kritiek wordt geleverd op het sociale medium. Sorkin nam contact met hem op om het over een mogelijke verfilming te hebben.

Sorkin wil de film dus graag maken, maar alleen als David Fincher de regie op zich neemt. De regisseur werkte ook mee aan The Social Network.

The Social Network is geïnspireerd op het boek The Accidental Billionaires, over het ontstaan van Facebook. De film kreeg acht Oscar-nominaties, onder meer die voor beste film, beste regisseur en beste acteur (Jesse Eisenberg in de rol van Mark Zuckerberg). Sorkin won de Oscar voor beste bewerkte scenario.