Volgens Whoopi Goldberg worden er voorbereidingen getroffen voor een derde film in de Sister Act-reeks. Eerder gingen er al geruchten dat er een vervolg aan zou komen van de bekende comedyfilms uit de jaren negentig, maar de actrice bevestigt woensdag in The Late Late Show dat er definitief een nieuw deel verschijnt.

"Een lange tijd werd gezegd dat niemand hierop zat te wachten. En kort geleden werd duidelijk dat mensen hier nu anders over denken", vertelt de 64-jarige Goldberg. "Dus we zijn momenteel druk bezig om te kijken hoe we iedereen weer bij elkaar kunnen krijgen voor een nieuwe film."

De actrice omschrijft de eerste twee films als "vermakelijk en feelgood". "Niemand is boos. Je hoort slecht, geweldig en oké gezang. En er zijn wat nonnen. Beter kan het niet, toch?"

In 2018 werd al gemeld dat er mogelijk een tweede vervolg komt op Sister Act. Destijds was er sprake van dat de film zou verschijnen op Disney+.

Goldberg werd voor haar rol als Deloris in de Sister Act-film uit 1992 genomineerd voor een Golden Globe. In 1993 verscheen Sister Act 2: Back in the Habit. Harvey Keitel en Maggie Smith waren ook te zien in de films.

De films werden later bewerkt tot een musical op onder meer Broadway en West End, waarin Goldberg ook te zien was.