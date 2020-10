Tom DeLonge, die tot 2015 de frontman was van Blink-182, is volgens Deadline bezig met zijn eerste film. De artiest regisseert Monsters of California, een sciencefictionfilm met onder anderen Casper Van Dien.

De film wordt omschreven als een "coming of age-avontuur met een sciencefictiontwist" en draait om de tiener Dallas, die met zijn vrienden getuige is van een aantal paranormale gebeurtenissen in Zuid-Californië.

Het verhaal is geïnspireerd op DeLonge's eigen jeugd. De 44-jarige artiest groeide op in een buitenwijk in San Diego en ging daar om met een hechte groep vrienden.

"De vriendschappen, nieuwsgierigheid en oneerbiedigheid zorgden er uiteindelijk voor dat ik Blink-182 oprichtte", vertelt hij. "In mijn film komen deze aspecten naar voren, maar ook mijn obsessie met de vervaagde grenzen tussen wetenschap en sciencefiction."

Onder anderen Van Dien (Starship Troopers), Richard Kind (Mad About You) en Arianne Zucker (Days of our Lives) spelen rollen in Monsters of California.

DeLonge, die met Blink-182 hits scoorde als All The Small Things, staat bekend om zijn grote interesse in UFO's. Hij werd eerder tijdens het International UFO Congress benoemd tot UFO-onderzoeker van het jaar en produceerde de documentairereeks Unidentified: Inside America's UFO Investigation voor de zender History.

DeLonge verliet Blink-182 in 2003, waarna de rockband uit elkaar ging. In 2009 kwam de groep weer bij elkaar, maar in 2015 verliet DeLonge de band wederom.