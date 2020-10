Spike Lee wist tijdens opnamen voor Da 5 Bloods, waarin Chadwick Boseman een van de hoofdrollen speelde, niet dat de onlangs overleden acteur ernstig ziek was.

"Hij zag er niet goed uit, maar het kwam nooit in me op dat hij wellicht kanker zou kunnen hebben", zegt Lee in gesprek met Variety.

De opnamen waren zwaar, aldus de 63-jarige filmmaker. "Alle junglescènes zijn opgenomen in Thailand, waar het elke dag bijna 40 graden was en waar we enorm veel last hadden van luchtvervuiling."

"Ik snap waarom Chadwick me niets verteld heeft. Hij wilde niet dat ik hem met zachtere hand zou behandelen. Als ik het geweten had, had ik dat wel gedaan."

Na de dood van de acteur in augustus bekeek Lee zijn film opnieuw en viel hem een bepaalde scène op, waarin Boseman in de jungle staat en omgeven wordt door een wit licht. "Dat was Gods licht", stelt Lee. "We hadden geen licht in de jungle. Het maakt me niet uit wat mensen hierover zeggen of denken, want ik weet dat we geen licht gebruikten en dat God zijn licht liet schijnen over Chadwick."