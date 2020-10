Netflix heeft de eerste Nederlandse-Vlaamse kerstfilm aangekondigd. In De Familie Claus komt Jules Claus, die helemaal niet van Kerst houdt, erachter dat zijn opa de Kerstman is.

De Familie Claus is geproduceerd door Dingie Film, in samenwerking met Dutch FilmWorks.

De regie is in handen van Matthias Temmermans en de hoofdrollen worden vertolkt door Jan Decleir, Pommelien Thijs, Sien Eggers, Bracha van Doesburgh, Stefaan Degand en Mo Bakker.

De Familie Claus is in december 2020 op Netflix te zien in Nederland en België.