Universal Pictures heeft besloten de verschijningsdatum van Jurassic World: Dominion te verplaatsen naar 10 juni 2022, meldt Variety. Dat is ruim een jaar later dan aanvankelijk gepland. Het uitstel betekent dat de lijst met filmreleases die worden opgeschoven vanwege het coronavirus nog verder groeit.

Jurassic World: Dominion stond oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2021. In maart moesten de opnames al stil worden gelegd vanwege de COVID-19-pandemie.

De productie van Jurassic Park: Dominion was een van de eerste die weer op gang kwamen na de corona-uitbraak, mede dankzij uitgebreide gezondheidsprotocollen op de set. Bronnen van Variety melden dat de opnames momenteel nog bezig zijn en nog zo'n drie weken in beslag zullen nemen.

De film is de zesde in de Jurassic Park-reeks. De hoofdrollen worden gespeeld door Chris Pratt en Bryce Dallas Howard. Zij speelden de hoofdrollen ook al in het vierde en vijfde deel. Ook acteurs Laura Dern, Sam Neill en Jeff Goldblum zijn te zien in Dominion. De regie is in handen van Colin Trevorrow.

Jurassic Park: Dominion is niet de eerste grote film die Universal uitstelt vanwege het coronavirus. Eerder deed de studio dit al bij F9: The Fast Saga uit de Fast & Furious-reeks.

De laatste dagen werd ook bekend dat andere grote films voorlopig worden verplaatst naar aan latere datum. Zo zijn onder meer Dune, James Bond: No Time to Die en The Batman uitgesteld. De releasedatum van Matrix 4 werd juist naar voren gehaald.