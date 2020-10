In samenwerking met filmproducent 2Dux gaat speelgoedfabrikant Mattel een speelfilm maken over Thomas de Stoomlocomotief, meldt Variety dinsdag. De film wordt een mix van live action en animatie.

"Thomas is wereldwijd een geliefde franchise die zich focust op het belang van vriendschap, een thema dat bekend is bij kinderen en ouders over de hele wereld", zegt Mattel Film-baas Robbie Brenner in een verklaring, ingezien door Variety.

World War Z -regisseur Marc Forster zal de film, Thomas & Friends getiteld, regisseren en medeproduceren. "Thomas is al sinds mijn kindertijd een persoonlijke favoriet van mij", laat Forster in de verklaring weten. "Ik ben enorm blij om met Robbie en het hele team van Mattel samen te werken en aan deze prachtige reis te beginnen met zo'n tijdloos figuur."

Thomas & Friends voegt zich bij andere Mattel Films-projecten in ontwikkeling, waaronder films gebaseerd op American Girl, Barbie, Barney, Hot Wheels, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, View Master en Wishbone.

Thomas de Stoomlocomotief bestaat dit jaar 75 jaar. Naast de film die nu in de maak is, bestaan er ook televisieseries, boeken, speelgoed en apps over het treintje.