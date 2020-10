Netflix voegt niet alleen titels aan het aanbod toe, maar verwijdert ook films en series. NU.nl laat iedere dinsdag weten welke titels binnenkort verdwijnen.

De tienerklassiekers Sixteen Candles en The Breakfast Club verdwijnen deze week van Netflix, net als verschillende delen uit de filmreeksen van The Mummy, Jaws en American Pie. Ook het kostuumdrama Elizabeth, waar hoofdrolspeelster Cate Blanchett een Oscar voor won, is binnenkort niet meer via de streamingdienst te zien. Bekijk hieronder de nieuwste update.

9 oktober:

Accepted

American Reunion

American Wedding

Babe

The Breakfast Club

Bring It On: All or Nothing

Bring It On: Fight to the Finish

Bring It On: In It To Win It

Death Race

Elizabeth

The Land Before Time

Meet Joe Black

The Mummy

The Mummy Returns

The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor

Jaws 2

Jaws 3

Jaws: The Revenge

K-9

Out of Africa

The Scorpion King

Sixteen Candles

Smokey and the Bandit

The Mummy (1999) - Trailer

12 oktober:

Arctic

14 oktober:

Harry & Bunnie

Russell Peters Versus the World

Skin Wars: Fresh Paint

31 oktober:

Bevergem

Broadchurch

Eigen Kweek

Julius Jr.

Killer Women with Piers Morgan

Mad Men

De Ridder

Team Chocolate