Daniel Craig luisterde het geheime ruwe materiaal van Billie Eilish' soundtrack van No Time to Die noodgedwongen in de auto, vertelt de hoofdrolspeler van de recentste James Bond-film dinsdag in The Tonight Show.

Volgens Craig kan hij een muzieknummer pas goed beoordelen op hoog volume. Zijn kantoor in de filmstudio is echter gehorig en met harde muziek stoort hij zijn buren, aldus de acteur. Het is volgens de Brit echter niet de bedoeling achteloos om te gaan met de geheime opnames.

"Oordopjes werken niet goed genoeg", aldus Craig over dat alternatief om harde muziek te luisteren. "Maar of het nu een Aston Martin of een Range Rover is: meestal hebben dat soort dure auto's een goede geluidsinstallatie."

"Dus ik stap dan in een dergelijke auto, die meestal buiten mijn kantoor geparkeerd staat, en rijd een eindje. Vervolgens luister ik een nummer tien of vijftien keer."

Craig volgde dit stramien ook bij de soundtrack van No Time to Die, de laatste James Bond-film met hem in de titelrol. De acteur was naar eigen zeggen meteen overtuigd van de soundtrack door Eilish. De zangeres bracht de definitieve versie van No Time To Die in februari uit.