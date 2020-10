Het vierde en laatste seizoen van GLOW wordt niet meer gemaakt. De uitbraak van COVID-19 heeft volgens Deadline roet in het eten gegooid en daarom is besloten om er definitief een streep door te zetten.

In augustus 2019 werd het laatste seizoen van de serie, waarin Alison Brie de hoofdrol speelt, aangekondigd. Het was de bedoeling dat het dit jaar op Netflix te zien zou zijn.

Drie weken nadat de opnames van start waren gegaan, brak de coronacrisis uit. De makers hebben hierdoor alleen de eerste aflevering kunnen produceren.

Het besluit is genomen door Netflix, niet door de seriemakers zelf. "We hebben de creatieve vrijheid gekregen om een comedy te maken over vrouwen en hun verhalen", zeggen de makers in een verklaring. "Die is er nu niet meer. Er gebeuren veel nare dingen die veel belangrijker zijn dat dit, maar het blijft rot dat we deze vijftien vrouwen niet meer op het scherm gaan zien."

Opnames bleken niet meer mogelijk

Netflix laat weten erover na te hebben nagedacht de opnames ondanks de geldende maatregelen toch door te laten gaan. Dit bleek echter lastig, aangezien de personages in GLOW met elkaar worstelen en dus dicht bij elkaar in de buurt moeten komen.

Daarnaast zou de streamingdienst veel extra geld kwijt zijn aan onder meer coronatests. Dit alles, plus de onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie, heeft Netflix doen besluiten de stekker uit de serie te trekken.

De serie speelt zich af in de jaren tachtig en draait om een groep vrouwen die moeten leren worstelen voor een tv-serie. GLOW is gebaseerd op de serie Gorgeous Ladies of Wrestling, die in de jaren tachtig werd uitgezonden.

De Netflix-serie met onder anderen Brie, Marc Maron en Kate Nash is een succes voor de streamingdienst. De derde reeks is sinds 29 juni 2019 te zien.