Het is dinsdag precies tien jaar geleden dat Antonie Kamerling op 44-jarige leeftijd uit het leven stapte. De acteur richtte zich na een veelbelovende start als soapacteur op meerdere artistieke disciplines.

Antonie Kamerling werd op 25 augustus 1966 in Arnhem geboren als Anthonie - met een h - Willem Constantijn Gneomar Kamerling.

De acteur verovert de harten van televisiekijkend Nederland als Peter Kelder in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST), maakt daarna eenvoudig de overstap naar de serieuze filmwereld, werkt aan een zangcarrière en verkent tijdens zijn laatste levensjaren de musical- en theaterwereld.

GTST: populariteit en spanningen

In zijn tijd bij studievereniging ASC/AVSV speelt Kamerling in theatervoorstellingen en is hij ook in enkele televisiereclames te zien. Tijdens de audities voor Goede Tijden, Slechte Tijden zijn er talloze jongens aanwezig om de rollen van Peter Kelder en Arnie Alberts te bemachtigen.

Reinout Oerlemans, die de rol van Arnie zal spelen, zegt in Merlijn Kamerlings boek Nu ik je zie dat hij en Antonie op de set direct een klik hadden. Voor de jonge acteurs is het dan ook geen verrassing dat ze daadwerkelijk gekozen worden.

GTST is de eerste Nederlandse soap, zowel de verwachtingen als de kijkcijfers zijn aanvankelijk laag. Maar binnen een jaar wint de serie aan populariteit en worden de acteurs supersterren. Kamerling moet wennen aan zijn nieuwe status en zoekt bij vlagen de rust in zelfverkozen eenzaamheid op, of in besloten bijeenkomsten thuis met vrienden.

Wat veel mensen op dat moment niet weten, zo blijkt uit een recente documentaire van Koen Verbraak, is dat Kamerling al ruim voor zijn rol in de soapserie een psychose beleeft.

Nominatie en nummer 1-hit

Na drie jaar stapt Kamerling uit de serie en concentreert hij zich op zwaardere rollen in speelfilms. Met succes. Voor zijn rol in de boekverfilming De kleine blonde dood (1993) wordt hij genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie Beste Acteur. In datzelfde jaar is hij te zien in het toneelstuk Hamlet, onder regie van Ivo van Hove.

Daarna volgen rollen in films als Suite 16 en All Stars. Van die laatstgenoemde film neemt Kamerling ook de door Guus Meeuwis geschreven titelsong Toen ik je zag voor zijn rekening. Het wordt Kamerlings eerste nummer 1-hit. All Stars gaat daarna door als serie, waarin Kamerling ook te zien is.

'Een stem in mijn hoofd'

Hoewel het in de jaren negentig op professioneel gebied niet beter kan lopen voor Kamerling, wordt het publiek bij vlagen ook getuige van zijn donkere kant. Zo spreekt Kamerling in een interview met Theo van Gogh openlijk over "een stem in zijn hoofd" die hem probeert neer te halen. Ook in andere interviews praat hij over depressieve fases, die de acteur afwisselt met manische periodes.

Familieleden en vrienden vertellen na Kamerlings dood dat het voor hen leek alsof Kamerling minder moeite had om over zijn donkere gedachten te praten als er een camera op hem gericht stond. In huiselijke kring lijkt hij er echter niet veel over kwijt te willen.

De stap naar Hollywood

In het jaar 2000 en in de jaren daarna is Kamerling te zien in films als Ik ook van jou en Feestje!. Ook waagt hij de stap naar Hollywood. Maar aan rollen in twee Excorcist-films komt geen vervolg.

In Nederland lijkt Kamerling zich daarna vooral op muzikale rollen te willen storten, zoals de theatertournee Symphonic echoes, met muziek van de Britse formatie Pink Floyd. In oktober bereidt Kamerling zich voor op een rol in de film Levenslang, maar de filmset zal hij nooit betreden.

Kamerling laat een zoon, een dochter en zijn vrouw Isa Hoes achter.