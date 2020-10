De première van de vierde Matrix-film is met drie maanden vervroegd, meldt Variety dinsdag. De sciencefictionfilm verschijnt niet op 1 april 2022, maar op 22 december 2021.

Producent Warner Bros. maakte in juni bekend de releasedatum vanwege de pandemie met een jaar op te schuiven naar april 2022. Afgelopen maart werden de opnames van Matrix 4 stilgelegd.

Het is niet bekend waarom de film over rebellen die tegen een zelfdenkend computersysteem vechten iets eerder uitkomt dan eerder werd gemeld.

Vanwege de coronacrisis past Warner Bros. de planning van filmreleases aan. Zo stelde de filmproducent de release van de superheldenfilm The Batman uit tot maart 2022.

Superheldenfilm The Flash verschijnt niet op 3 juni 2022, maar op 4 november in datzelfde jaar. Shazam 2, een film in hetzelfde genre, komt volgens de nieuwe planning op 2 juni 2023 uit. Dat is zeven maanden later dan aanvankelijk de bedoeling was.

Bioscopen zien vanwege de coronacrisis steeds meer releases uitgesteld worden. Cineworld, een van de grootste bioscoopexploitanten, besloot dit weekend alle bioscopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk te sluiten.