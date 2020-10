Warner Bros. stelt de verschijningsdatum van de superheldenfilm The Batman uit tot 4 maart 2022, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

De reden ligt volgens de filmwebsite in de coronacrisis. Eerder stond de release van The Batman, over de gelijknamige superheld, gepland op 1 oktober 2021.

Robert Pattinson speelt de titelrol in The Batman. In september werd gemeld dat de opnames van de film waren stilgelegd omdat de acteur het coronavirus had opgelopen.

Het besluit van Warner Bros. volgt kort nadat de filmstudio had bekendgemaakt de verschijning van de sciencefictionfilm Dune uit te stellen van 18 december tot vermoedelijk oktober 2021. Eerder werd de nieuwe James Bond-film No Time To Die al verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Bioscopen zien geplande releases steeds vaker uitgesteld worden vanwege de coronacrisis. Cineworld, een van de grootste exploitanten van bioscopen, besloot dit weekend alle bioscopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk te sluiten.