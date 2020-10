De opnames voor het derde seizoen van de Netflix-serie Undercover zijn maandag van start gegaan, meldt acteur Frank Lammers in een video op de Instagram-pagina van Netflix.

Momenteel verschijnt op Netflix nog wekelijks een nieuwe aflevering van het tweede seizoen.

Lammers speelt in Undercover de rol van drugsbaron Ferry. Op Instagram laat hij weten in een hotel in de Belgische hoofdstad Brussel te verblijven. "Nieuwe coupe, nieuwe serie. Vandaag beginnen we met het filmen van seizoen 3. Dus als je nog een beetje geduld hebt, krijg je zoveel Ferry als je wilt."

Het is niet bekend wanneer het derde seizoen zal worden uitgebracht en wie de andere hoofdrolspelers zullen zijn.

Opnames voor Ferry inmiddels afgerond

De acteur vertelt in de video ook dat de opnames voor Ferry, de film over zijn personage uit Undercover, inmiddels zijn afgerond. Deze opnames gingen in augustus van start.

Onder anderen Lammers, Elise Schaap, Monic Hendrickx en Huub Stapel hebben een rol in Ferry. Het is niet bekend wanneer de film wordt uitgebracht.