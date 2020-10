Warner Bros. heeft besloten de film Dune uit te stellen naar volgend jaar vanwege het coronavirus. De blockbuster stond oorspronkelijk gepland voor 18 december, meldt The Hollywood Reporter maandag.

Een exacte nieuwe releasedatum is nog niet bekendgemaakt door Warner Bros., maar de filmwebsite meldt dat dit vermoedelijk oktober 2021 zal worden.

Dune wordt geregisseerd door Denis Villeneuve (Arrivals). De film is het eerste deel uit een zesdelige sciencefictionreeks. De film en de boeken vertellen over een man wiens vader wordt vermoord, waarna hij moet vechten tegen de moordenaars en hun leider. In 1984 waren de boeken al eens onderdeel van een verfilming, geregisseerd door David Lynch.

De hoofdrollen in Dune worden gespeeld door Josh Brolin, Timothée Chalamet en Javier Bardem.

Het is de tweede blockbuster die deze week is uitgesteld. Eerder werd al de nieuwe James Bond-film No Time To Die verplaatst naar het voorjaar van 2021.

Met het uitstellen van Dune krijgt de filmindustrie opnieuw een harde klap te verwerken. Bioscopen zien geplande releases steeds vaker uitgesteld worden. Cineworld, een van de grootste exploitanten van bioscopen, besloot dit weekend alle bioscopen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tijdelijk te sluiten.