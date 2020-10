Cineworld, een van de grootste bioscoopexploitanten ter wereld, houdt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de deuren tijdelijk gesloten. Het bedrijf bevestigde maandag het gerucht dat zondagavond de ronde deed, meldt The Hollywood Reporter.

In belangrijke delen van de Verenigde Staten, waaronder New York, zijn bioscopen gesloten en is er geen duidelijk zicht op verbetering. "Studio's zijn daarom terughoudend met het uitbrengen van hun films", schrijft Cineworld in een verklaring. "Zonder die nieuwe releases kunnen we klanten in de VS en het Verenigd Koninkrijk niet bedienen met een ruim aanbod aan sterke commerciële films, dat nodig is om mensen tijdens de coronacrisis terug te laten keren."

Cineworld sluit daarom tijdelijk alle filialen. De maatregel heeft gevolgen voor zo'n 45.000 werknemers. "Cineworld zal de situatie zorgvuldig blijven monitoren", laat het bedrijf weten. Het concern meldt daarnaast dat nog duidelijk moet worden waar en wanneer bioscopen weer open mogen. "Op die manier kunnen studio's hun grote releases terug naar het grote scherm brengen."

Eerder sloot AMC Theatres, de grootste bioscoopexploitant ter wereld, alle filialen in de Verenigde Staten. Inmiddels heeft de gigant de bioscopen waar mogelijk weer geopend.

Bioscopen in Nederland blijven vooralsnog open

In Nederland zijn de bioscopen momenteel open, maar is het aantal bezoekers sinds vorige week beperkt tot dertig per zaal. Hoewel er wekelijks zo'n tien nieuwe films verschijnen, zijn er vrijwel geen grote releases.

Pathé liet eerder weten dat het aantal bezoekers is gehalveerd ten opzichte van de cijfers in 2019. Voorlopig lijkt het erop dat de bioscopen in Nederland ondanks de nieuwe maatregelen openblijven.

Kinepolis laat in een reactie aan NU.nl weten terug te grijpen op het scenario van afgelopen juni, toen het maximum van dertig mensen per zaal ook gold. "Voor nu zullen we geen acties zoals die van Cineworld ondernemen. Alle berichten zijn sowieso verontrustend, niet alleen op bioscoopgebied. Maar we zijn nog steeds blij dat we dertig mensen per zaal mogen verwelkomen."