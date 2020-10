Cynthia McLeods roman Tutuba uit 2013 wordt verfilmd, laat de schrijfster zondag aan De Ware Tijd weten.

"Ze hebben me net gebeld", zegt McLeod over de filmmaatschappij die de film gaat produceren. De schrijfster zegt niets over de cast of de verschijningsdatum van de film.

Tutuba gaat over een gelijknamig vijftienjarig meisje dat in 1738 een schipbreuk overleefde. Het slavenschip de Leusden met ruim zevenhonderd tot slaaf gemaakte Afrikanen verging op een zandbank in de Surinaamse rivier Marowijne.

McLeod schreef het op ware gebeurtenissen gebaseerde boek over de grootste scheepsramp met een Nederlands schip uit de geschiedenis op basis van het scheepsjournaal van de Leusden.

In 2013 verscheen Hoe duur was de suiker in de Nederlandse bioscopen. De verfilming van McLeods in 1987 verschenen bestseller over een tot slaaf gemaakte vrouw behaalde drie weken na de verschijning de Gouden Film-status. De film had op dat moment meer dan honderdduizend bezoekers getrokken.