De Amerikaanse acteur Thomas Jefferson Byrd, die te zien was in meerdere Spike Lee-producties, is zaterdag overleden nadat hij was neergeschoten. Dat bevestigen verschillende Amerikaanse bronnen, waaronder Variety.

Na een noodoproep werd Byrd om 01.45 uur (lokale tijd) door hulpdiensten op straat gevonden in het zuidwesten van de stad Atlanta. Hij had meerdere schotwonden in zijn rug en is ter plekke gereanimeerd, maar werd daar even later doodverklaard. De zaak wordt momenteel onderzocht door de politie van Atlanta.

"Met veel verdriet moet ik vertellen dat de geliefde Thomas Jefferson Byrd zaterdagavond is vermoord in Atlanta, Georgia", schrijft Lee op Instagram. Hij deelt daarbij een foto van Byrds personage in de misdaadfilm Clockers.

De acteur was te zien in meerdere films en series van Lee, waaronder ook He Got Game, Get On The Bus, Set It Off en Bamboozled. Ook had Byrd een rol in de voor een Oscar genomineerde film Ray en speelde hij in de Netflix-serie She's Gotta Have It, eveneens geregisseerd door Lee.

Byrd was ook actief als acteur in het theater en won in 2003 een Tony Award voor zijn rol in Ma Rainey's Black Bottom.