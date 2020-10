Emma Corrin, de actrice die prinses Diana speelt in het komende seizoen van The Crown, vindt haar rol niet gemakkelijk om te spelen. De Britse actrice ervaart heel veel druk door alle verwachtingen die het publiek van haar heeft.

"Er komt heel veel druk kijken wanneer je zo'n iconisch personage speelt", vertelt de 24-jarige Corrin in gesprek met The Sunday Times.

Daarmee doelt ze vooral op eventuele kritiek van de fans van de prinses. "Al vanaf het begin zijn de verwachtingen torenhoog."

Inmiddels zitten de opnames van het vierde seizoen van de Netflix-serie er op. "Ik wil Diana trots maken", zegt de actrice over de prinses, die in 1997 om het leven kwam bij een auto-ongeluk. "Ik weet dat dit misschien vreemd en slijmerig klinkt, maar ik heb het gevoel dat ik haar echt ken."

Om het personage dat zij speelt goed te leren kennen, ging de actrice in gesprek met Patrick Jephson, die nauw met Diana samenwerkte. "Hij vertelde dat Diana van nature altijd vrolijk was. Toen ze bij de koninklijke familie kwam, woonde ze nog samen met huisgenoten en was ze een heel gewoon meisje. Patrick vertelde dat dit eigenlijk nooit is verdwenen."

Corrin heeft over de prinses geleerd dat zij van haar omgeving niet de aandacht heeft gekregen die zij eigenlijk verdiende. "De man van wie zij houdt en zijn familie gedragen zich tegenover haar niet alsof zij familie van hen is. Diana wist niet wat ze aanmoest met die opgekropte emoties. Ze gaf over om die controle weer terug te krijgen (de prinses leed aan de eetstoornis boulimia nervosa, red.)."

Het vierde seizoen van The Crown gaat op 15 november in première op Netflix. Olivia Colman speelt koningin Elizabeth en daarnaast zijn ook Helena Bonham Carter (prinses Margaret) en Gillian Anderson (Margaret Tatcher) te zien. Tenet-actrice Elizabeth Debicki speelt Diana in het vijfde en zesde seizoen van de populaire serie.