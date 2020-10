Clint Eastwood gaat de hoofdrol spelen in Cry Macho, een avonturenfilm die de negentigjarige acteur ook gaat regisseren. De Oscarwinnaar zal de film ook produceren, meldt Deadline.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek uit 1975 en draait om een paardentrainer (rol van Eastwood) die van zijn voormalige baas de opdracht krijgt om diens zoon weg te halen bij zijn alcoholische moeder en bij hem thuis te brengen. De twee reizen samen van Mexico naar Texas en krijgen een band.

Volgens ingewijden is Eastwood, die eerder onder meer Million Dollar Baby en The Mule regisseerde, inmiddels bezig met het zoeken van opnamelocaties. Het is nog niet bekend wanneer de film in de bioscopen te zien is, hoewel Eastwood volgens Deadline altijd binnen korte tijd zijn films opneemt en het dus niet onwaarschijnlijk is dat Cry Macho binnen een jaar al te zien zal zijn.

De film werd in 2011 al aangekondigd, toen nog met Arnold Schwarzenegger als beoogde hoofdrolspeler. De opnames vonden echter om onbekende reden geen doorgang.