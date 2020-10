De Britse actrice Samantha Morton heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor het bedreigen van een meisje met een mes toen ze veertien jaar was. De 43-jarige Morton wilde "iets rechtzetten" in het programma Desert Island Discs van BBC Radio 4.

Morton zei "ongelooflijk veel spijt" te hebben van het incident, waarbij ze een ouder meisje confronteerde dat anderen pestte in het jeugdzorghuis waar ze woonden. Dit leidde ertoe dat ze werd beschuldigd van poging tot moord. Ze werd veroordeeld en bracht drie dagen in eenzame opsluiting door in een gevangenis voor volwassenen.

"Ik was doodsbang", vertelde ze. "En het spijt me voor haar. We zijn allemaal mishandeld. Niemand zorgde goed voor ons. We waren in dat huis aan het rellen omdat ze 's nachts de koelkasten op slot deden. We waren niet veilig."

Toen Morton op een avond terugkeerde naar het verzorgingshuis nadat ze op een feest drugs had gebruikt, zag ze een negenjarige jongen die volgens haar door de pestkop was "gepimpt".

'Er brak iets in mij'

"Er brak iets in mij en ik zei dat ik haar ging vermoorden", aldus Morton. "Ik heb haar geen kwaad gedaan, ik heb haar niet aangeraakt, maar ik zei die woorden wel. En ik heb er spijt van en voel me er vreselijk over."

Morton verhuisde als kind en tiener regelmatig van jeugdzorghuizen naar pleeggezinnen. Thuis kon ze niet meer wonen, omdat haar moeder leed aan een psychische aandoening.

Ze ontdekte haar acteervaardigheden toen een leraar haar aanmoedigde om auditie te doen voor een toneelworkshop. Het leidde tot een rol als wegloper in de televisieserie Peak Practice. Inmiddels is ze onder meer bekend van de televisieseries Harlots en The Walking Dead.