Iedere week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe films en series. Met deze week extra veel filmklassiekers.

Series

Emily in Paris (seizoen 1)

Een nieuwe serie van Darren Star, bedenker van o.a. Beverly Hills 90210, Melrose Place en Sex and the City. In Emily in Paris verhuist de Amerikaanse Emily naar de Franse tak van het marketingbedrijf waar ze voor werkt. In, jawel, Parijs. De stad van de liefde blijkt toch een lastige bestemming: de mentaliteit is heel anders en Emily spreekt geen woord Frans. Gelukkig is er een knappe onderbuurman.

Jane the Virgin (seizoen 5)

We moesten er anderhalf jaar op wachten, maar sinds deze week is het eindelijk zover: het vijfde seizoen van Jane the Virgin staat op Netflix. We krijgen meteen meer te zien van Michael, de dode man van Jane die toch niet dood is.

Carmen Sandiego (seizoen 3)

Over Jane the Virgin gesproken: hoofdrolspeelster Gina Rodriguez keert terug voor de stem van Carmen Sandiego in seizoen 3 van de gelijknamige animatieserie. Deze moderne Robin Hood-figuur neemt het weer op tegen de Villains International League of Evil, aka V.I.L.E. Gaat het Carmen lukken om deze criminele gigant te verslaan?

Films

The Shining

In The Shining zien we hoe schrijver Jack Torrance (Jack Nicholson) langzaam steeds manischer wordt door de demonen die The Overlook Hotel bewonen. Zoontje Danny en zijn vrouw Wendy moeten het ontgelden. Een ware horrorklassieker, ook al vindt Stephen King zelf de film maar niets.

121 Trailer The Shining

Òlòtūré

Een heftige en aangrijpende Netflix Original over een journaliste in Lagos. Die doet zich voor als prostituee om mensenhandel in kaart te brengen. Ze komt terecht in een wereld vol uitgebuite vrouwen en genadeloos geweld.

The Boys in the Band

Zeven homoseksuele vrienden komen bij elkaar in het New York van 1968 voor een feestje bij één van de mannen thuis, Michael (Jim Parsons). Wanneer een oude bekende zijn opwachting maakt, neemt het feestje een hele andere wending. Alle mannen worden opeens geconfronteerd met het verborgen verleden van hun vrienden én van henzelf.

Jumanji: The Next Level

Alle personages uit Jumanji: Welcome to the Jungle keren weer terug in de sequel, The Next Level. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart en Karen Gillian staan voor nóg grotere uitdagingen en hetzelfde geldt voor de mensen die hen besturen.

147 Bekijk hier de trailer van Jumanji: The Next Level

Vampires vs. The Bronx

In deze Netflix Original-horrorcomedy ontdekt een jong groepje vrienden uit The Bronx dat er vampiers rondsluipen in hun wijk. Uiteraard gelooft niet iedereen deze bijzondere bevindingen, dus besluiten de jongens om dan maar zélf met knoflook in de aanslag op pad te gaan.

Netflix gooide deze week nog veel meer bekende films (al dan niet opnieuw) online, waaronder een aantal grote filmklassiekers. Het hele overzicht:

- Charlie's Angels

- Black and Blue

- The Grudge

- The Great Wall

- Manchester by the Sea

- The Amazing Spider-Man

- The Godfather

- The Exorcism of Emily Rose

- Bad Boys II

- Seven

- A Simple Favor

- Ghostbusters II

- Terminator Genisys

- Annabelle

- The Man From U.N.C.L.E.

- Bumperkleef

- Mad Max: Fury Road

- The Exorcist

- 2012

- War of the Worlds

- Angry Birds: De Film

- The Cable Guy

- Identity

Documentaires

Song Exploder

In de docureeks Song Exploder krijgen we diepte-interviews te zien met artiesten die minutieus uitleggen hoe hun eigen nummers in elkaar steken. Met o.a. de bandleden van R.E.M. die Losing My Religion ontleden.

Dick Johnson is Dead

In Dick Johnson is Dead helpt filmmaker Kirsten Johnson zichzelf en haar vader omgaan met het naderende einde. Vader takelt steeds verder af. Door ongelukken in scène te zetten gaat hij meerdere keren 'dood' en gek genoeg helpt dat om zo goed mogelijk met deze onvermijdelijke, maar lastige situatie om te gaan. Een bijzondere docu die het thema 'dood' op een hele inventieve manier behandelt.