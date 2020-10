Buladó-regisseur Eché Janga draagt het Gouden Kalf voor beste Nederlandse film op aan Curaçao. De magisch-realistische film, dat zich afspeelt op het eiland, veroverde vrijdag de hoofdprijs bij het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht.

"De ontlading was heel groot", zei Janga vrijdag na de uitreiking bij talkshow Op1. "Dit is niet alleen voor mij, de crew en de producenten belangrijk, maar ook voor Curaçao. Nu wordt het land op een andere manier belicht. Niet alleen als een vakantieland of een Zandvoort in de Caribbean. Een shout-out naar Curaçao."

Buladó gaat over een elfjarig meisje op Curaçao, dat haar moeder nooit heeft gekend. Waar haar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) zijn littekens verbergt, gelooft opa Weljo (Felix de Rooy) dat hij een deur kan maken naar de wereld van zijn voorouders.

Het Papiaments gesproken drama oogstte al veel lof bij de Nederlandse filmpers, al werd de film bij de Gouden Kalveren in geen enkele andere categorie genomineerd.

Beppie Melissen ontving een Gouden Kalf voor beste actrice voor haar rol in Kapsalon Romy. De film was de grote winnaar bij het Nederlands Film Festival. (Foto: BrunoPress)

Betrokkenen blij verrast met hoofdrol Kapsalon Romy

Mischa Kamp was blij verrast met de hoofdrol van het door haar geregisseerde Kapsalon Romy bij het Nederlands Film Festival. De familiefilm was de grote winnaar met vier Gouden Kalveren, voor beste actrice (Beppie Melissen), beste scenario (Tamara Bos), beste vrouwelijke bijrol (Noortje Herlaar) en beste regie (Mischa Kamp).

"Ik dacht niet: kat in het bakkie. Helemaal niet, ik was heel verrast", aldus Kamp. "We gingen heel lekker, maar dat zegt niks, want de beste film ging naar een ander. Het blijft superspannend met het nieuwe systeem", verwees Kamp naar de gewijzigde stemprocedure, waarbij ongeveer vijfhonderd vakgenoten voor het eerst de nominaties en winnaars bepaalden in plaats van een vakjury.

Melissen, uitgeroepen tot de beste actrice vanwege haar rol in Kapsalon Romy, was als een kind zo blij met haar Gouden Kalf. "Zonder enige reserve", benadrukte ze. "Het is echt een heel mooi scenario, ik was ook meteen ontroerd toen ik het had gelezen. Ik dacht: dit moet ik hebben. Als ze bij de casting hadden gezegd dat ze een ander zouden nemen, had ik een truc verzonnen waardoor ze me toch zouden nemen. Hij moest gewoon naar mij. Gelukkig is het gebeurd."