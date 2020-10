De première van de nieuwe James Bond-film No Time To Die is vanwege de coronapandemie opnieuw uitgesteld, maken de filmmakers vrijdag bekend. De film moet nu in het voorjaar van 2021 verschijnen.

De producenten melden in een verklaring dat de aanhoudende onzekerheid rond het bioscoopbezoek de reden is voor het uitstel van de film. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn veel bioscopen wereldwijd gesloten of beperkt open.

Oorspronkelijk zou No Time To Die, de 25e film in de James Bond-serie, in april 2020 verschijnen, maar vanwege de coronacrisis was de uitgave van de film al uitgesteld naar november van dit jaar.

No Time To Die wordt de laatste James Bond-film voor acteur Daniel Craig, die sinds 2006 de Britse spion in de iconische filmreeks speelt. De film wordt geregisseerd door Cary Fukunaga.

Spectre, de laatste James Bond-film die in 2015 uitkwam, bracht volgens schattingen ruim 750 miljoen euro op. No Time To Die werkt met een budget van ruim 200 miljoen euro.