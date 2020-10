Kapsalon Romy is met vier uitverkiezingen de grote winnaar geworden bij de Gouden Kalveren. De prijs voor de beste film ging naar Buladó. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen werden vrijdagavond uitgereikt in de Utrechtse Stadsschouwburg.

Kapsalon Romy won de Gouden Kalveren voor beste actrice (Beppie Melissen), beste scenario (Tamara Bos), beste vrouwelijke bijrol (Noortje Herlaar) en beste regie (Mischa Kamp).

Kapsalon Romy gaat over een meisje dat na school verplicht in de saaie kapsalon van haar grootmoeder moet doorbrengen. Romy merkt echter dat oma Stine vergeetachtig begint te worden, en besluit te helpen om de kapsalon draaiende te houden. De film legde in 2019 al beslag op uiteenlopende prijzen op internationale filmfestivals.

Melissen, uitgeroepen tot de beste vrouwelijke acteur, is in Kapsalon Romy te zien als de dementerende oma van de jonge hoofdpersoon. Melissen won eerder al een Gouden Kalf voor haar rol als Greet Hogenbrink in Gooische Vrouwen.

De winnende regisseuse Kamp maakte al twee keer eerder kans op een Gouden Kalf, met haar televisiedrama's De fuik en Jongens. Laatstgenoemde werd in 2014 bekroond met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. De regisseuse is daarnaast bekend door internationale successen als Het paard van Sinterklaas, Tony 10 en Sing Song.

Producent Koji Nelissen, regisseur Eché Janga en producent Derk-Jan Warrink van Buladó met hun Gouden Kalf voor de beste film. (Foto: BrunoPress)

Buladó werd enthousiast onthaald door filmpers

Verrassend genoeg ging de prijs voor beste film naar Buladó van regisseur Eché Janga. De magisch-realistische film gaat over een elfjarig meisje op Curaçao, dat haar moeder nooit heeft gekend.

Waar haar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) zijn littekens verbergt door hard en rationeel te blijven, gelooft opa Weljo (Felix de Rooy) dat hij een deur kan maken naar de wereld van zijn voorouders. Het Papiaments gesproken drama werd onlangs enthousiast onthaald door de Nederlandse filmpers, maar deed bij de Gouden Kalveren in geen enkele andere categorie mee.

Shahine El-Hamus ontving het Gouden Kalf voor beste mannelijke acteur voor zijn rol in de boekverfilming De belofte van Pisa. Hij speelt een jonge trompettist die belooft om als eerste van zijn familie een diploma te halen. Wanneer zijn broer in de gevangenis belandt, moet hij het zonder steun zien te redden. El-Hamus werd nog niet eerder voor een Kalf genomineerd.

Halina Reijn viel voor het eerst in de prijzen tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. (Foto: BrunoPress)

Halina Reijn wint eerste Gouden Kalf

Halina Reijn won haar eerste Gouden Kalf in haar loopbaan. De 44-jarige Amsterdamse, die in 2007 al met Fedja van Huêt een speciale juryprijs won voor De prins en het meisje, kreeg een beeldje voor haar hoofdrol in de televisieserie Red Light. De serie kreeg ook het Gouden Kalf voor beste televisiedrama.

Bij de uitverkiezingen in Utrecht werd voor het eerst in de historie van het Nederlands Film Festival (NFF) een Gouden Kalf uitgereikt voor het beste kostuumontwerp. Dat ging naar Alette Kraan (Mi Vida).

De Gouden Kalveren worden steevast uitgereikt op de slotavond van het Nederlands Film Festival. In tegenstelling tot eerdere edities vond dat evenement dit jaar grotendeels online plaats. Bezoekers konden een virtuele woonkamer betreden, waar onder meer een ruim assortiment aan films te zien was.