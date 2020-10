Bij de rechtbank van Los Angeles zijn nog eens zes aanklachten van seksueel misbruik ingediend tegen de veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein, zo maakt de officier van justitie vrijdag bekend.

De aanklachten komen van twee slachtoffers, die stellen dat de incidenten meer dan tien jaar geleden in Los Angeles plaatsvonden. Een nieuwe klacht zou gaan over een vermeend incident in een hotel in Beverly Hills tussen september 2004 en september 2005.

De 68-jarige Weinstein wordt ook beschuldigd van het verkrachten van een andere vrouw bij twee verschillende gelegenheden in november 2009 en november 2010 in een hotel in Beverly Hills.

Weinstein werd in maart van dit jaar voor 23 jaar veroordeeld voor verkrachting en aanranding, maar sindsdien worden er nog aanklachten ingediend tegen de gevallen filmproducent. Momenteel lopen er zeven zaken van vijf slachtoffers tegen hem.

Als Weinstein schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten, wacht hem een gevangenisstraf van 140 jaar. Een nieuwe hoorzitting staat gepland voor 11 december.