Rohan Gottschalk is op 1 oktober gestopt als creatief producent van Goede Tijden, Slechte Tijden, meldt producent Endemol Shine vrijdag. Gottschalk was in verschillende functies 21 jaar lang verbonden aan de populaire soapserie.

De 43-jarige Gottschalk begon als scenarioschrijver, waarna hij de taak van hoofdschrijver op zich nam. De laatste achtenhalf jaar was hij als creatief producent verantwoordelijk voor de inhoud van Goede Tijden, Slechte Tijden.

"Nu GTST op 1 oktober haar dertigste verjaardag heeft gevierd, heb ik besloten dat het voor mij een mooi moment is om mijn horizon te verbreden en afscheid te nemen van de serie en het team waarmee ik altijd verknocht zal blijven", aldus Gottschalk.

Bij Goede Tijden, Slechte Tijden werd Idse Grotenhuis sinds 1 augustus al ingewerkt door Gottschalk. Grotenhuis was in de jaren negentig al regisseur bij de soapserie. Sindsdien werkte hij als creatief producent bij Bloedverwanten, 'T Vrije Schaep en Meisje van Plezier.

"Het genre soap in het algemeen en de serie GTST in het bijzonder is voor mij een oude liefde die altijd blijft branden", aldus Grotenhuis. "Ik zet dan ook met veel plezier een koers uit die de serie hopelijk nog voor jaren aantrekkelijk houdt voor een groot publiek."

Goede Tijden, Slechte Tijden kampt de afgelopen jaren met afgenomen kijkcijfers. Eind vorig jaar trok de eerste aflevering van het dertigste seizoen slechts 665.000 kijkers, wat een dieptepunt betekende in het bestaan van de serie. Ook de laatste aflevering in mei van dit jaar was met 663.000 kijkers de slechts bekeken slotaflevering ooit.