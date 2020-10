De film The Witches, gebaseerd op het boek De heksen van Roald Dahl, verschijnt vanwege de coronapandemie niet in de Amerikaanse bioscopen, zo kondigt Warner Bros. vrijdag aan.

In plaats daarvan wordt de film op 22 oktober uitgebracht op de Amerikaanse streamingdienst HBO Max. Oorspronkelijk zou The Witches een week eerder in de Amerikaanse bioscopen in première gaan.

In Nederland verschijnt The Witches wel in de bioscoop. Vanaf 16 december zal de film te zien zijn in alle filmhuizen.

De fantasy-komedie is een aanpassing op de gelijknamige film die in 1990 al onder dezelfde naam werd uitgebracht. Volgens regisseur Robert Zemeckis staat de nieuwste versie van de film dichter bij de roman van Dahl, die in 1983 verscheen.

The Witches volgt een jonge jongen die een geheim heksenconvenant tegenkomt. Met behulp van zijn grootmoeder moet hij proberen een einde te maken aan het kwaadaardige plan alle kinderen in muizen te veranderen.