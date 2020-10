De opnames van het vierde seizoen van Stranger Things zijn weer van start gegaan. In februari begon de cast van de Netflix-serie met draaien, maar in maart werd bekend dat ze hier tijdelijk mee moesten stoppen wegens de uitbraak van COVID-19.

De streamingdienst maakte het nieuws vrijdag bekend door een afbeelding van een filmklapper te delen met daarbij de tekst: "Today in Hawkins", de fictieve plaats die centraal staat in Stranger Things.

Het vierde seizoen werd een jaar geleden aangekondigd en een aantal maanden later gingen de opnames van start. Een releasedatum van de vierde reeks is nog niet bekendgemaakt. Wel verscheen er eerder een teaser met daarin nieuwe beelden.

Stranger Things is een van de populairste series van Netflix. Hoewel de streamingdienst meestal geen cijfers prijsgeeft, werd bekendgemaakt dat het derde seizoen van de serie de best bekeken Netflix Original tot dusver is.