Jessica Alba heeft geen positieve herinneringen aan haar samenwerking met de castleden van Beverly Hills, 90210. De actrice vertelt in de YouTube-serie Hot Ones dat ze de acteurs niet mocht aankijken toen ze in 1998 een gastrol in de serie speelde.

"Op de set van Beverly Hills, 90210 mocht ik geen oogcontact met de andere acteurs maken, wat nogal vreemd is als je een scène met ze moet opnemen", vertelt Alba. "Ons werd verteld dat we zouden worden weggestuurd als we ze wel in de ogen zouden kijken."

Alba speelde op zeventienjarige leeftijd een gastrol in het achtste seizoen van de serie. De actrice vertolkte de rol van een zwangere tiener die niet voor haar kind kan zorgen. De serie Beverly Hills, 90210 werd twee jaar later na tien seizoenen beëindigd.

Alba brak door met haar hoofdrol in de serie Dark Angel en verscheen in films als Fantastic Four, Sin City en Into the Blue. Ze speelde onlangs een hoofdrol in de serie L.A.'s Finest.