Jamie Foxx gaat de rol van schurk Electro waarschijnlijk nog een keer spelen, in de nieuwste Spider-Man-film die eind 2021 moet verschijnen. De Oscar-winnaar voert momenteel afrondende gesprekken met de studio's van Marvel en Sony, meldt The Hollywood Reporter vrijdag.

Foxx speelde de rol van Electro al eerder in The Amazing Spider-Man 2, een onderdeel van de franchise waarin Andrew Garfield nog de hoofdrol speelde. Na die film uit 2014 besloot Sony om de rechten van de superheld te delen met Marvel, wat een nieuwe reeks met andere acteurs opleverde. Zo speelde Tom Holland de titelrol in Homecoming en Far From Home.

Superheld Spider-Man is sinds 2002 door drie verschillende acteurs gespeeld. Tobey Maguire nam de rol drie keer op zich, met relatief kort daarna Garfield en Holland. De verhalen werden steeds opnieuw verteld, maar inmiddels beginnen de franchises meer in elkaar over te vloeien. Zo verscheen Oscar-winnaar J.K. Simmons in Far From Home als nieuwsbaas Jonah Jameson, een rol die hij ook tegenover Maguire speelde.

Far From Home bracht in 2019 ruim 1,1 miljard dollar op en werd daarmee een van de best bezochte films van het jaar. Holland was ook te zien in Avengers: Endgame, dat met 2,7 miljard dollar de hoogste filmopbrengst aller tijden had.