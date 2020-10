Jake Gyllenhaal en Oscar Isaac krijgen de hoofdrollen in Francis and The Godfather, een film over het ontstaan van de bekende misdaadthriller. Barry Levinson (Rain Man, Good Morning Vietnam) zal de regie op zich nemen, meldt Deadline.

Gyllenhaal speelt Robert Evans, de filmproducent van Paramount die betrokken was bij de totstandkoming van The Godfather. Isaac vertolkt de rol van Francis Ford Coppola, de regisseur van de film.

"Elke film van Barry Levinson is interessant en de moeite waard", zegt Coppola (81) zelf over de film die over zijn meesterwerk wordt gemaakt. De regisseur is momenteel bezig met een nieuwe edit van The Godfather III uit 1990, die hierin een nieuw einde zal krijgen.

The Godfather, gebaseerd op het gelijknamige boek van Mario Puzo, wordt gezien als een van de belangrijkste films uit de Amerikaanse geschiedenis. In 1973 won de film drie Oscars. Hij kreeg de prijs voor de beste film, de beste acteur en het beste script. De film staat nog altijd op nummer twee in de lijst met de beste Amerikaanse films van het prestigieuze American Film Institute, achter Citizen Kane.

De totstandkoming van de film leverde echter problemen tussen Coppola en Paramount op. Ze hadden onenigheid over onder meer het budget, de opnamelocaties en de casting. Zo zou de filmstudio niet meteen akkoord zijn gegaan met Coppola's keuze voor Marlon Brando en Al Pacino, die de hoofdrollen vertolkten in The Godfather.

Wanneer Francis and The Godfather in de bioscoop te zien is, is nog niet bekend.