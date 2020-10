De opnames van onder meer de stripverfilming Supergirl, heksenserie Charmed en detectiveserie Nancy Drew liggen stil, meldt The Hollywood Reporter woensdag. De opnamelocatie van de series, de Canadese stad Vancouver, kampt met een tekort aan coronatestcapaciteit.

Het is niet bekend of de opnamevertraging zal leiden tot een latere verschijningsdatum van de series. Het zesde en laatste seizoen van Supergirl staat gepland voor 2021 en is te zien via Netflix.

Vancouver heeft een relatief klein aantal coronabesmettingen. Hierdoor wist de Canadese stad Amerikaanse producties aan te trekken voor opnames.

De lokale autoriteiten zien zich echter geconfronteerd met een dreigende tweede golf van coronabesmettingen. Hierdoor vragen meer personen een coronatest aan.

In ieder geval één testlab is bezig om de testcapaciteit te verhogen. Een lokale productiemedewerker laat weten de garantie te hebben gekregen dat de problemen met de testcapaciteit snel worden opgelost.