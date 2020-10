Uli Latukefu, bekend van zijn rol in de serie Marco Polo, gaat Dwayne 'The Rock' Johnson spelen in de comedyserie die de acteur maakt over zijn eigen leven. Volgens Variety gaat Young Rock in 2021 in première op de Amerikaanse zender NBC.

In de nieuwe serie wordt Johnson in drie verschillende periodes in beeld gebracht: als tienjarige, als vijftienjarige en als achttien- tot twintigjarige. Latukefu (37) is in de laatstgenoemde rol te zien, de periode dat Johnson werd aangenomen aan de universiteit van Miami en een beurs kreeg om American football te spelen.

Stacey Leilua speelt het personage Ata Johnson, de "sterke en positieve" moeder van de inmiddels 48-jarige acteur en voormalig professioneel worstelaar. Joseph Lee Anderson, bekend uit S.W.A.T. en Harriet, vertolkt de rol van Johnsons vader.

Johnson, ook wel bekend als 'The Rock', heeft een roerige jeugd gehad. Hij groeide op in armoede. Toen de acteur veertien was, werden hij en zijn ouders uit hun huis op Hawaï gezet. Hij was daarna vastbesloten hard te werken, zodat zoiets nooit meer kon gebeuren.

'The Rock' begon zijn carrière in 1996 als worstelaar. Daarna richtte hij zich meer op zijn acteercarrière. Zijn debuut maakte Johnson in 1999, hij speelde toen verschillende kleine rollen. Hij is bekend van films als The Scorpion King en Jumanji: The Next Level.