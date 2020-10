Zac Efron speelt een hoofdrol in een nieuwe verfilming van Stephen Kings boek Firestarter, meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

De film gaat over een geheim experiment om bovenmenselijke gaven bij testpersonen op te wekken. De releasedatum is nog niet bekend. Ook de rest van de cast is nog niet bekendgemaakt.

Martha De Laurentiis is de eindverantwoordelijke producent van het filmproject. Zij was ook als producent betrokken bij de in 1984 verschenen verfilming van Firestarter.

In die film hadden onder anderen Drew Barrymore en Martin Sheen een rol. In 2002 kwam de op het boek en de film gebaseerde miniserie Firestarter 2: Rekindled uit.