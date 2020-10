Disney werkt aan een opvolger van de liveactionremake van The Lion King die in 2019 verscheen. Deadline meldt dinsdag dat de film wordt geregisseerd door Barry Jenkins, bekend van zijn films Moonlight en If Beale Street Could Talk.

Jenkins zegt in een eerste reactie dat het een droom is die uitkomt om samen met Disney het verhaal van The Lion King uit te breiden. Hij neemt het stokje over van Jon Favreau, die de versie uit 2019 regisseerde. Jeff Nathanson, die het script voor de vorige liveactionremake verzorgde, schrijft ook het verhaal van de aankomende film.

Volgens bronnen rondom de film wordt er in de film onder meer aandacht besteed aan de jonge jaren van Mufasa, de vader van Simba in het originele verhaal.

De liveactionremake uit 2019 met de stemmen van Donald Glover en Beyoncé bracht wereldwijd zo'n 1,4 miljard euro op. In Nederland werden in de eerste vier weken al twee miljoen bioscooptickets verkocht. Het is nog niet duidelijk wanneer het volgende deel in de bioscoop moet verschijnen.