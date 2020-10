Een productiebus van de producent van Mocro Maffia, is maandag uitgebrand in Amsterdam-Noord. Dat bevestigt producent RTL aan NU.nl. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

Op het moment van de brand werd er gefilmd voor Mocro Maffia 3 in de Kwartelstraat in Amsterdam. "Er is alleen sprake van materiële schade", aldus RTL.

Volgens de politie zagen getuigen maandag rond 17.30 uur dat iemand iets in het voertuig gooide, waarna het direct in brand vloog. De rook was tot in de wijde omtrek te zien.

De politie roept getuigen op om zich te melden.